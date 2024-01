Casemiro não entra em campo desde novembro por causa de uma lesão no pé direito - Paul Ellis / AFP

Casemiro não entra em campo desde novembro por causa de uma lesão no pé direitoPaul Ellis / AFP

Publicado 24/01/2024 11:22

Arábia Saudita - O Al-Nassr, time que conta com Cristiano Ronaldo no plantel, planeja enviar oferta nos próximos dias para contratar Casemiro, volante brasileiro do Manchester United. As informações são do jornal inglês 'Daily Mail' e do portal 'FootMercato'.

O time inglês estaria disposto a negociar o volante, apesar de o técnico Erik Ten Hag o tratar como um dos principais jogadores do elenco. O brasileiro, de 31 anos, foi comprado pelo Manchester United por 60 milhões de euros (cerca de R$ 311 milhões, na cotação da época), em 2022.

Casemiro não entra em campo desde novembro por causa de uma lesão no pé direito. Ele voltou a treinar no começo deste mês. Inclusive, o volante passou por problemas físicos durante a temporada 2023/24, o que gera dúvida no clube inglês, que passa por transição administrativa.

O brasileiro já jogou com Cristiano Ronaldo em duas oportunidades: no Real Madrid e no próprio Manchester United. O Al-Nassr seria o terceiro clube no qual a dupla entraria em campo lado a lado.