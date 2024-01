Éder Militão assinou contrato até junho de 2028 com o Real Madrid - Divulgação / Real Madrid

Publicado 24/01/2024 12:44 | Atualizado 24/01/2024 12:46

Espanha - O zagueiro Éder Militão renovou contrato com o Real Madrid até junho de 2028 . O anúncio foi feito pelo clube merengue na terça-feira (23). Nos canais de comunicação do time espanhol, o brasileiro celebrou e reforçou a importância do acordo.

"Me sinto muito motivado e orgulhoso por renovar o meu contrato com o melhor clube do mundo. É um dos dias mais felizes da minha vida. Madri é a minha casa, sinto-me muito bem com os meus companheiros. É um clube especial", declarou Militão.

Ele também falou sobre o processo de recuperação de lesão que vem passando desde agosto de 2023. Na primeira rodada do Campeonato Espanhol, Militão sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Desde então, está longe dos gramados.

"A recuperação está indo bem, aos poucos estou fazendo o que me pedem e seguindo os planos dos médicos e fisioterapeutas. É importante manter-se motivado", ponderou.

No Real Madrid desde 2019, Militão já anota nove títulos no período: uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes, uma Supercopa da Europa, uma Copa do Rei, dois Campeonatos Espanhóis e três Supercopas de Espanha.