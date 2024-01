Bela do Flamengo, Nanda Marques - Divulgação

Publicado 24/01/2024 11:10

Rio - A Bela do Flamengo, Nanda Marques, estará na Sapucaí neste ano como musa do Arranco do Engenho de Dentro, escola de samba da Série Ouro. A beldade polêmica ao entrar na Avenida, durante o ensaio técnico, com sua fantasia. A escola vem falando da célebre enfermeira Nice Silveira.



Nanda Marques vem a frente da velha guarda e sua fantasia representa a ala psiquiátrica. Com uma maquiagem artística, Nanda surpreendeu a todos aparecendo com o rosto todo pintado.

"Minha fantasia e maquiagem representa a rainha de copas que mostra a loucura a felicidade a tristeza, fiquei muito feliz com toda repercussão da minha fantasia e maquiagem", afirmou ela, que no Carnaval de 2023 se destacou e conquistou o título de rainha mais bem maquiada da Intendente Magalhães.



"Gosto de ousar na maquiagem, gosto de maquiagem artística e se preparem a rainha de copas foi só a primeira ainda tem mais", prometeu.