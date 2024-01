Vinicius Jr marcou um gol de ombro, na vitória sobre o Almería, mas rivais afirmam que foi com o braço - AFP

Vinicius Jr marcou um gol de ombro, na vitória sobre o Almería, mas rivais afirmam que foi com o braçoAFP

Publicado 24/01/2024 13:51 | Atualizado 24/01/2024 13:53

Rio - Com contrato até junho de 2024 com o PSG, Kylian Mbappé, de 25 anos, ainda tem o seu futuro indefinido. De acordo com informações do jornal espanhol "Sport", apesar do seu nome já ter sido mais citado no Real Madrid, o presidente Florentino Pérez ainda deseja a contratação do francês e pode abrir mão de Vini Jr.

A publicação afirma que o presidente espanhol acredita que Vini Jr não tem perfil para ser o grande protagonista do Real Madrid. Com isso, Florentino Pérez tem a obsessão pela contratação de Kylian Mbappé. O mandatário acredita também que os dois não tenham condições de jogar juntos.

Vini Jr acabou de renovar seu contrato com o Real Madrid até junho de 2027 e recentemente seu nome foi envolvido em uma especulação sobre o Manchester United. De acordo com o "Sport", a venda do brasileiro ajudaria a tornar viável a contratação de Mbappé.