Luiz Henrique em ação pelo Betis contra o Barcelona - AFP

Publicado 24/01/2024 16:30 | Atualizado 24/01/2024 16:36

Rio - Sonho de consumo do Flamengo, o atacante Luiz Henrique poderá ter outro destino em 2024. De acordo com o site espanhol "Relevo", o grupo Eagle Football Holdings, que é administrado por John Textor, teria entrado no páreo pelo brasileiro e estaria avaliando oferecer algo em torno de 20 milhões de euros (cerca de R$ 107,45 milhões).

O valor é acima do pedido pelos espanhóis que desejam cerca de 18 milhões de euros (cerca de R$ 96,69 milhões) pelo atacante. O site não afirmou por qual clube o grupo John Textor estaria interessado em colocar Luiz Henrique para jogar. Além do Botafogo, o Eagle Football Holdings envolve o Crystal Palace, da Inglaterra, e o Lyon, da França, como principais equipes.

O "Relevo" noticiou na última terça-feira que o RB Leipzig, da Alemanha, teria interesse em contratar Luiz Henrique e estaria disposto a fazer uma proposta de compra. Porém, o site afirmou nesta quarta-feira, que a oferta dos alemães envolvia um período de empréstimo, o que desagradou o Betis.

Revelado pelo Fluminense, Luiz Henrique também interessa o Flamengo, que enviou dirigentes a Sevilha para uma negociação com o Betis. Porém, até o momento, o Rubro-Negro não estaria disposto a realizar uma proposta de compra pelo atacante brasileiro.