Marlon Gomes em ação durante jogo entre Brasil e Bolívia, válido pelo Pré-OlímpicoFoto: Joilson Marconne / CBF

Publicado 24/01/2024 17:42

Venezuela - Marlon Gomes mostrou otimismo ao projetar o jogo da seleção brasileira contra a Colômbia, válido pela terceira rodada do Grupo A do Torneio Pré-Olímpico. A partida acontecerá na próxima sexta-feira, às 20h (de Brasília), no Estádio Brígido Iriarte, em Caracas.

"É um jogo em que vai dar pra gente jogar mais. E já passou aquela ansiedade de estreia, como eu falei. Contra a Colômbia acredito que vai ser um dia melhor pra todos nós. E consequentemente a gente pode sair com a vitória", disse Marlon, ao site oficial da CBF.

Durante a entrevista, Marlon também analisou a vitória do Brasil por 1 a 0 sobre a Bolívia na estreia na competição. Nesse sentido, Marlon admitiu que "não foi um dos melhores jogos", mas mostrou tranquilidade e ressaltou que há pontos bons para se tirar daquela partida.

"Feliz pela vitória logo na estreia. É sempre bom. Não foi um dos melhores jogos. Acho que por ser estreia, normal, o jogo foi muito truncado. O time da Bolívia veio para a primeira e segunda bola, para brigar. Mas eu acho que a gente está no caminho certo. Teve muita coisa boa também. Acho que não é hora de a gente alarmar nada. É seguirmos focados e daqui a dois, três dias fazer outra apresentação para os torcedores. E a gente pode sair com a vitória também", afirmou o meia.