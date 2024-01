Payet - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 24/01/2024 17:20

Rio - Ex-treinador do Flamengo, Jorge Sampaoli, de 63 anos, revelou ter sido consultado por Dimitri Payet, de 36 anos, antes do acerto com o Vasco. O argentino afirmou que aconselhou o veterano a tomar cuidado por conta da maratona de jogos do futebol brasileiro.

"Quando ele assinou com o Vasco, ele me contatou. Falei para ele tomar cuidado, porque não era futebol para ele". Falei porque (o futebol brasileiro) tem muitas viagens, porque exige muita energia, é um campeonato muito disputado. Ele iria chegar a um lugar onde o nível de exigência seria muito alto e o nível de intensidade quase excessivo", disse em entrevista à ESPN.

Payet e Sampaoli trabalharam juntos quando o argentino dirigiu o Olympique de Marselha em 2021 e 2022. Apesar dos conselhos, o francês decidiu assinar com o Vasco. O treinador elogiou o rendimento do veterano no Cruz-Maltino.



"Mas ele veio (para o Brasil), está motivado e está feliz aqui. Isso me deixa feliz por ele", disse Sampaoli, que também trabalhou no Atlético-MG e no Santos.