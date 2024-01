De la Cruz foi titular pela primeira vez no Flamengo, em amistoso contra o Orlando City - Divulgação / Orlando City

Publicado 27/01/2024 17:59

O Flamengo teve um bom teste de sua equipe titular, já com o meio de campo formado por Pulgar, Gerson, De La Cruz e Arrascaeta. No empate em 1 a 1 com o Orlando City, nos Estados Unidos, gols de Pedro e Angulo, o técnico Tite pôde observar boas movimentações pelo campo do uruguaio recém-chegado, mas também ajustes necessários nessa nova formação, em especial no setor defensivo como um todo, e no ataque pelo lado direito.

Contra um adversário mais forte dos que enfrentou até o momento (Orlando City foi semifinalista em sua conferência na MLS), o Flamengo enfrentou dificuldades no primeiro tempo, quando jogou com os titulares. A defesa teve problemas para se encontrar na marcação. Sua última linha sofreu em lançamento e deu espaço na área, que por pouco Lodeiro não aproveitou, ao chutar na trave.

Não estava fácil, mas De La Cruz mostrou como pode ser muito útil ao Flamengo. Ele teve liberdade para jogar no meio de campo, ora na direita, apareceu ora no meio, como no lance em que tabelou com Pedro e fez ótima virada a Varela, que cruzou para o centroavante fazer o gol, aos 12. Dinâmico e ajudando na marcação, o uruguaio só teve dificuldade para dar opção pela direita perto da área.



Apesar do gol, o Flamengo tinha dificuldades para jogar no meio e ficar com a bola perto da área adversário. Tanto que só foi levar perigo novamente aos 39, em chute para fora de Pedro, após boa jogada. Além do problema ofensivo, a marcação deixou muito a desejar, com o Orlando City tendo muita facilidade para chegar na área, como no gol de Angulo, aos 40, que tabelou com Lodeiro, sendo que os dois estavam livres.

Mudanças no Flamengo no segundo tempo

Como esperado, Tite fez muitas substituições após o intervalo, ao testar novas peças. Pedro, que teve boa atuação, deu lugar a Gabigol. Numa tentativa de melhorar o lado direito do Flamengo, De La Cruz saiu e Luiz Araújo entrou para jogar mais aberto no ataque, e Wesley substituiu Ayrton Lucas, com Varela na esquerda.

No meio, Allan substitui Pulgar, numa mudança de característica do time, com Gerson mais recuado, como primeiro volante. Por fim, David Luiz foi para a zaga ao lado de Fabrício Bruno.

Com muitas mudanças, inclusive do Orlando City, foi normal a queda de qualidade no jogo. O Flamengo, que mexeu mais ao longo do segundo tempo (Bruno Henrique, Victor Hugo, Matheus Gonçalves, Cleiton e Luis Aucélio entraram), perdeu completamente a identidade e ficou ainda mais com dificuldade de criar.

Pelo menos se ajustou melhor defensivamente, mesmo ainda dando levando bola nas costas da zaga, e não levou sustos. E olhando individualmente, Bruno Henrique se saiu melhor do que Everton Cebolinha, David Luiz e Matheus Gonçalves também foram bem.

Orlando City x Flamengo



Local: Inter&Co Stadium, Orlando (EUA).

Árbitro: Jonathan Bilinski (EUA).

Gols: Pedro, aos 12min do 1ºT (FLA); Angulo, aos 40 min do 1ºT (ORL).

Cartões amarelos: Cartagena, Schlegel, Felipe Martins, Williams (ORL); Varela, Bruno Henrique (FLA).



Orlando City: Gallese (Stajduhar), Thórhallsson, Jansson (Williams), Schlegel e Rafael Santos (Smith); Cartagena (Shak Mohammed), Kocevski (Felipe Martins) e Lodeiro (Ramiro Enrique); Facundo Torres (Lynn), Angulo (Rivera) e McGuire (Halliday). Técnico: Óscar Pareja.

Flamengo: Rossi, Varela (Cleiton), Fabrício Bruno, Léo Pereira (David Luiz) e Ayrton Lucas (Wesley); Pulgar (Allan), Gerson (Luis Aucélio), De La Cruz (Luiz Araújo) e Arrascaeta (Victor Hugo (Matheus Gonçalves)); Everton Cebolinha (Bruno Henrique) e Pedro (Gabigol). Técnico: Tite.