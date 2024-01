Treino do Flamengo na Arena das Dunas, na sexta-feira (26) - Paula Reis / Flamengo

Publicado 27/01/2024 10:30

Rio - O Flamengo terá novidades na escalação diante da Portuguesa, neste sábado (27). Ainda sem o grupo principal, que está nos Estados Unidos realizando a segunda parte da pré-temporada, o time de garotos rubro-negros poderá contar com trio de maior experiência em campo: Matheuzinho, Pablo e Thiago Maia.

O zagueiro se recuperou de uma tendinite no joelho e será titular. Já o volante e o lateral-direito voltam a estar à disposição após as negociações esfriarem com Internacional e Corinthians, respectivamente. De acordo com o 'ge', Pablo entrará no lugar de Diegão, Matheuzinho substituirá Ocampos, e Thiago Maia ficará com a vaga de Thiaguinho, que está suspenso.



A partida válida pela quarta rodada da Taça Guanabara será às 18h10 (de Brasília), na Arena das Dunas, em Natal. O Flamengo ocupa a sétima posição na tabela, com quatro pontos, mas tem um jogo a menos, contra o Volta Redonda. Já a Portuguesa é a quinta colocada, com sete.

Provável escalação do Flamengo para o duelo: Matheus Cunha, Matheuzinho, Pablo, Noga e Zé Welinton; Thiago Maia, Evertton e Rayan Lucas; Lorran, Petterson e Werton.