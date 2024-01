Treino do Flamengo em Orlando - Marcelo Cortes/Flamengo

Treino do Flamengo em OrlandoMarcelo Cortes/Flamengo

Publicado 26/01/2024 20:37 | Atualizado 27/01/2024 10:02

Estados Unidos - Neste sábado, 27, o Flamengo enfrenta o Orlando City no Inter&Co Stadium, a partir das 16h (de Brasília), pelo torneio amistoso FC Series. Os torcedores poderão acompanhar a partida na Band (TV aberta), no Sportv (canal fechado), no Premiere (canal fechado) e no YouTube da TNT Sports.

A principal novidade na equipe deve ser a presença de Nicolás de La Cruz, reforço do Fla para a temporada 2024. O uruguaio estreou pelo Rubro-Negro na vitória sobre o Philadelphia Union, no fim de semana passado, e, agora, pode ganhar a primeira oportunidade no time titular.

Dessa forma, o provável Flamengo para enfrentar o Orlando City tem: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Gerson, De la Cruz e Arrascaeta; Everton Cebolinha e Pedro.