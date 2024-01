Fabinho Soldado - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 26/01/2024 17:10

Rio - A caminho de um novo desafio no Corinthians, Fabinho Soldado se despediu do Flamengo na tarde desta sexta-feira (26), através de suas redes sociais. O agora ex-gerente de futebol rubro-negro afirmou que deixa o clube carioca com sensação de dever cumprido.

"Hoje me despeço do Flamengo com orgulho do trabalho realizado desde 2017 e com sentimento de dever cumprido. Foram mais de seis anos fomentando a estruturação de um departamento de futebol que hoje é referência no Brasil. (...) Sigo agora para um novo desafio. Outro gigante do futebol brasileiro, com uma torcida também sempre presente. Estou muito feliz e motivado com o que chamo de convocação do Corinthians", declarou Fabinho.

Veja a publicação na íntegra:

O ex-volante estava com a delegação do Flamengo em Orlando, nos Estados Unidos, onde o clube faz a parte final de sua pré-temporada. Ele voltou ao Brasil na noite da última quarta-feira (24) para acertar os últimos detalhes de sua ida para o Timão.

Fabinho ocupava o cargo de gerente de futebol desde o segundo semestre de 2021. Ele chegou ao Rubro-Negro em 2017, inicialmente para trabalhar no departamento de scout.