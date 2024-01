Matias Viña é a segunda contratação do Flamengo para 2024 - Divulgação / Flamengo

Matias Viña é a segunda contratação do Flamengo para 2024Divulgação / Flamengo

Publicado 26/01/2024 12:46

A chegada de Matias Viña aumenta para quatro o número de representantes da seleção do Uruguai no elenco do Flamengo. Na expectativa para jogar o quanto antes no Maracanã e ter contato com a torcida rubro-negra, o lateral-esquerdo conta com os compatriotas Arrascaeta, Varela e De La Cruz para acelerar o processo de adaptação ao novo clube.



"Fui muito bem recebido, conheço Varela, Giorgian e Nico. Isso é mais fácil para se adaptar. Alguns já enfrentei, mas no dia a dia vou conhecer mais meus companheiros. A adaptação vai ser rápida com eles, acho que vai ser muito tranquilo", afirmou Viña à FlaTV.



Arrascaeta, aliás, foi importante para convencê-lo a aceitar deixar a Europa e retornar ao futebol brasileiro, onde jogou pelo Palmeiras.



"Ele me convenceu muito, todo dia falando com ele, perguntando para mim 'quando vai vir?'. Agora estou aqui, feliz e é só treinar para estar pronto para jogar. Agora sou mengão, estamos juntos, Nação", brincou.



A passagem pelo agora rival, inclusive, faz o uruguaio aumentar ainda mais sua vontade de jogar no Maracanã, agora com a torcida do Flamengo a seu favor. Ele admite que era difícil jogar contra.



"Quando estava do outro lado era f... Não peguei muito jogo com torcida (época dos estádio sem torcida por causa da covid-19), mas também assistia a jogos e falava com Giorgian (Arrascaeta). Agora estou aqui, feliz, esperando a hora para estar no Maracanã com a torcida do Mengão", disse.



Após se juntar ao grupo na quinta-feira (25), quando desembarcou nos Estados Unidos, o uruguaio fez o primeiro treino no Flamengo nesta sexta.



"Muito feliz de estar aqui, vestindo essa camisa. Agora estou esperando pegar o carinho da torcida no Maracanã, acho que vai ser um momento muito lindo".