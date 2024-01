Tite é o técnico do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 26/01/2024 17:45 | Atualizado 26/01/2024 17:46

Estados Unidos - Na entrevista coletiva desta sexta-feira, 26, após o treino em Orlando, Tite ressaltou a importância do Flamengo ter uma equipe forte. Durante a conversa com os jornalistas, ele apontou que um time como o Fla precisa ter mais de uma opção para cada posição e ainda contou como lida com o fato de não poder utilizar todos os atletas numa mesma partida.

"Acredito que (numa equipe) do tamanho do Flamengo, dois atletas em cada posição são importantes. Porque é inevitável em algum momento um decréscimo técnico, um problema físico ou uma convocação. E o Flamengo, enquanto instituição, tem que ter uma equipe forte. Eu tenho colocado isso para eles. Depois, o técnico vai agradar 11, e vão ficar contentes. Cinco vão entrar, e eles vão ficar um pouco satisfeitos com o técnico, e os outros não vão gostar, mas vão ter o meu respeito. Daqui a pouco, na outra semana, eles podem estar nesses 11", disse Tite.

"Eu não faço isso numa conversa com a imprensa, faço isso atrás do pano. O respeito e o trabalho meu e da comissão técnica toda tem que ser igual. Senão, fica muita conversa. Nós queremos ter esse respeito e o trabalho com todos eles. Depois, a oportunidade vai acontecer", completou.

Em tempo: o elenco principal do Flamengo volta a campo neste sábado, às 16h (de Brasília), para enfrentar o Orlando City. A partida amistosa acontecerá no Inter&Co Stadium, em Orlando.

Veja mais declarações de Tite:

PRÉ-TEMPORADA E APROXIMAÇÃO COM OS JOGADORES

"A relação de confiança só se estabelece quando há um tempo junto, quando há o cuidado do para com os atletas e para com a equipe. Ele diz as verdades do seu jeito, da sua forma, positivas ou negativas. Eu não imponho, mas faço o atleta refletir, ele escolhe o seu caminho. Cada um escolhe o seu caminho. Conhecimentos daquilo que se faz. Se não há conhecimento técnico tático, quantificação de cargas, não adianta. Cuida da qualificação profissional, cuida das relações de transparência e cuida das relações humanas, que aí a confiança pode se estabelecer. E esse tempo todo junto nos permite isso".

ELOGIOS DA TORCIDA AO TRABALHO

"Me orgulha o carinho. Claro que é bom. Sou um ser humano, não sou insensível. Quando chego perto de um torcedor, e ele, de alguma forma, me afaga, me dá uma motivação, uma energia maior de retribuição do meu trabalho".

FUTEBOL NOS ESTADOS UNIDOS

"Processo de evolução constante e muito rápido na vida de atletas de alto nível. Tem uma série de jogadores, técnicos há quatro anos... Então, tem todo um trabalho desenvolvido, um processo de evolução desenvolvido. E não só dentro do Orlando, mas de uma maneira geral, com um atrativo de grandes atletas. Messi é o maior exemplo deles. Alto nível numa grande liga num processo de evolução com Copa do Mundo".