De la Cruz em sua estreia pelo Flamengo contra o Philadelphia Union - Marcelo Cortes / CRF

Publicado 26/01/2024 18:20

Estados Unidos - O Flamengo deve ter novidades em sua escalação para enfrentar o Orlando City em amistoso neste sábado (27), às 15h (de Brasília), no Inter&Co Stadium. No último treino antes da partida, Tite indicou a presença de De La Cruz entre os titulares.

Será a primeira vez que De La Cruz inicia um jogo como titular pelo Flamengo. O time será parecido com o da estreia no Campeonato Carioca, contra o Audax, com a saída de Luiz Araújo para a entrada do uruguaio.

A provável escalação do Flamengo tem Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Gerson, De la Cruz e Arrascaeta; Everton Cebolinha e Pedro.

O amistoso contra o Orlando City será o segundo do Flamengo nos Estados Unidos. No último sábado (20), o Rubro-Negro venceu o Philadelphia Union por 2 a 0.