Marcos Braz é o vice-presidente de futebol do FlamengoFoto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 26/01/2024 16:50

Rio - Com a contratação do lateral-esquerdo Matias Viña e do meia Nicolás de La Cruz, ambos, de 26 anos, o Flamengo deverá fechar mais dois reforços para a temporada. De acordo com informações do portal "Goal", o Rubro-Negro deseja anunciar um zagueiro e um atacante.

Para reforçara defesa, a prioridade continua sendo Léo Ortiz. De acordo com o site, Bragantino deseja uma proposta de 9 milhões de euros (R$ 48,01 milhões) por 75% dos direitos econômicos do zagueiro. Uma nova proposta do Flamengo deverá ser feita em breve. Inicialmente, o clube teria oferecido 6,5 milhões de euros (algo em torno de R$ 34,68 milhões) e o valor foi rejeitado pelo Bragantino.

Para o ataque, o Flamengo irá buscar um novo nome após Luiz Henrique ter fechado com o Botafogo. Apesar das dificuldades na negociação com o Betis, o Rubro-Negro tinha esperança de conseguir a contratação do jovem, de 23 anos.