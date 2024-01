Gerson ao lado de Tite durante entrevista em Orlando - Marcelo Cortes /CRF

Gerson ao lado de Tite durante entrevista em OrlandoMarcelo Cortes /CRF

Publicado 26/01/2024 19:26

Rio - Capitão do Flamengo nos dois jogos realizados pelo grupo principal em 2024, Gerson falou sobre a responsabilidade de herdar a faixa de Everton Ribeiro. Em entrevista nesta sexta-feira (26), em Orlando, o Coringa valorizou a oportunidade e falou sobre o peso do cargo.

"Sou novo ainda, mas com o tempo já no profissional trabalhei com diversos jogadores consolidados. Para mim está sendo muito importante essa fase que estou começando a viver agora. Ser líder não é uma coisa fácil, mas que fui aprendendo um pouco mais, do meu jeito de ser. Agradeço à diretoria, ao professor e comissão pela oportunidade. Para mim também é um sonho jogar no clube do coração e usar a braçadeira de capitão. Mostra que minha liderança está no caminho certo", disse Gerson.

"Mas não tem só eu como outros, ser um líder não é só usar a braçadeira. Virar líder no dia a dia, na forma que treina, na dedicação, cada dia vou melhorando mais nisso. Uma coisa que é nova, nos clubes que passei nunca usei, mas sempre fui um cara dedicado, com vontade de aprender, e isso foi cada vez me deixando mais maduro no futebol. E tendo oportunidade de ser um dos capitães do Flamengo fico feliz e grato", completou.

Internamente, o martelo ainda não está batido sobre quem carregará a faixa de capitão ao longo da temporada, mas Gerson saiu na frente. A possibilidade de Tite fazer uma espécie de rodízio, como na seleção brasileira, não está descartada.

O amistoso contra o Orlando City, neste sábado (27), será o segundo do Flamengo nos Estados Unidos. Na última semana, o Rubro-Negro venceu o Philadelphia Union por 2 a 0.