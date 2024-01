De La Cruz - Divulgação / Flamengo

De La CruzDivulgação / Flamengo

Publicado 26/01/2024 14:42

Rio - Principal reforço do Flamengo para 2024, o meia De La Cruz tem agradado à comissão técnica. Em entrevista à Fla TV, o preparador físico Fábio Mahseredjian apostou que o uruguaio cairá nas graças da torcida por conta de sua intensidade de jogo.

"Um atleta muito móvel, muita mobilidade, ele está em todos os cantos do campo o tempo todo. Jogador de altíssima taxa de trabalho. Ele enche os olhos nesse aspecto, então o torcedor vai ficar muito feliz com o Nicolas De la Cruz, provavelmente porque ele vai entregar o que o torcedor do Flamengo mais gosta, né? Aquele jogador que participa o tempo todo. É importante", declarou Fábio.



Cléber Xavier, um dos auxiliares de Tite, também falou sobre a importância tática que De La Cruz pode ter para a equipe.

"É um atleta muito inteligente, muito dinâmico, tem essa característica de fazer uma, duas funções. E bem. Já fez isso há muito tempo no River, faz isso atualmente na seleção com o Bielsa, e a gente vai poder tirar dele mais ainda ou manter esse nível altíssimo que ele tem. Vai nos ajudar muito com certeza", afirmou.

Para contratar De La Cruz, o Flamengo pagou uma multa rescisória de R$ 80 milhões ao River Plate. Além do meia, o Rubro-Negro também acertou a contratação do lateral-esquerdo Matias Viña.