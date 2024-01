Pedro, Léo Pereira, Luiz Araújo e Gabigol com o novo manto do Flamengo - Divulgação / Adidas

Pedro, Léo Pereira, Luiz Araújo e Gabigol com o novo manto do FlamengoDivulgação / Adidas

Publicado 26/01/2024 10:50

Rio - A nova camisa do Flamengo foi lançada de forma oficial nesta sexta-feira (26), e já está disponível para venda nas lojas do clube. A grande novidade é o retorno do uniforme de manga longa, modelo que o Rubro-Negro não produzia desde 2017.

Paixão que vem do berço!



Desde o dia que nasci, uma única coisa é certa: como é bom ser Flamengo!



Garanta o novo manto do Mengão para a temporada 24/25 em https://t.co/uOfB409kWN ou via adidas app.#adidasfootball @Flamengo pic.twitter.com/Os2GOCMobx — adidasbrasil (@adidasbrasil) January 26, 2024

Léo Pereira, Luiz Araújo, Pedro, Gabigol e Cristiane foram os modelos da categoria profissional. Pela base, Douglas Telles, atacante do sub-17, foi o escolhido para representar os garotos no ensaio da Adidas.

O modelo torcedor do novo uniforme custa R$ 349,99 (masculino e feminino). Já o Authentic, que conta com o material utilizado na camisa dos atletas, sai por R$ 599,99.

O Flamengo vai estrear a nova camisa no sábado (27), contra o Orlando City, no Exploria Stadium, às 16h (de Brasília). Será a segunda partida do Rubro-Negro no período de treinamentos nos Estados Unidos. Antes, sob o comando de Tite, o Fla bateu o Philadelphia Union por 2 a 0.