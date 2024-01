Pedro foi o artilheiro do Flamengo nos dois amistosos disputados nos Estados Unidos - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 27/01/2024 18:23

fez um balanço positivo da pré-temporada. Pedro voltou a deixar sua marca nos Estados Unidos, ao fazer o gol do Flamengo no empate em 1 a 1 com o Orlando City , neste sábado (27). O centroavante termina a sequência de dois amistosos como artilheiro do time, com dois gols, um em cada jogo, e

"Foram dois bons jogos. Estamos só iniciando a temporada, buscando o melhor nível físico, técnico e tático. Muita coisa para evoluir, sabemos a ideia que Tite quer, ele deixa claro nos treinos. Está sendo boa pré-temporada nos Estados Unidos. É continuar esse trabalho e essa evolução para chegar bem nas competições que vamos disputar. Melhorar cada vez mais para conquistar coisas boas este ano", afirmou Pedro após o jogo, ao SporTV.



Após o período de pré-temporada no Brasil, o Flamengo retorna ao Brasil e a equipe titular volta a campo no Campeonato Carioca na quarta-feira (31), quando enfrenta o Sampaio Corrêa em Belém (PA).



Tite ainda vai avaliar se poupará alguns nomes, já que, no próximo fim de semana, terá o clássico com o Vasco. Será o primeiro jogo no Maracanã em 2024.