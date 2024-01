Lance do jogo entre Portuguesa e Flamengo - Foto: Divulgação/X @portuguesarjofc

Publicado 27/01/2024 20:12

Natal - Em um jogo de pouca inspiração na noite deste sábado, 27, o Flamengo empatou com a Portuguesa em 0 a 0 na Arena das Dunas, no Rio Grande do Norte, pela quarta rodada da Taça Guanabara. Como o elenco principal está na pré-temporada nos Estados Unidos, o Rubro-Negro foi a campo com um time formado por jogadores reservas e da base.

O Flamengo, com o resultado, chegou aos cinco pontos conquistados e aparece na sétima colocação do Campeonato Carioca. Já a Portuguesa soma sete pontos e ocupa o quinto lugar da tabela.

Agora, o Rubro-Negro vira a chave para a quinta rodada da Taça Guanabara. O próximo compromisso do Fla será contra o Sampaio Corrêa, na quarta-feira, às 21h30, no Mangueirão, em Belém.

O JOGO

O Flamengo até teve um bom início, mas não conseguiu manter o nível e caiu de produção no decorrer do primeiro tempo. Não por acaso, Rubro-Negro foi para o intervalo com apenas duas finalizações.

A Portuguesa, por sua vez, também não teve uma grande atuação na primeira etapa. Entretanto, tentou mais e quase abriu o placar após um belo chute de Wellington Cézar, mas Matheus Cunha saltou para fazer uma grande defesa.

No retorno do segundo tempo, o cenário mudou do jogo. O time comandado por Mario Jorge teve controle da bola e praticamente não deixou a Lusa atacar. Apesar disso, o Flamengo não conseguiu furar a defesa da Portuguesa e criar jogadas efetivamente perigosas.

Já na segunda metade da etapa complementar, a Portuguesa conseguiu encontrar alguns espaços, mas não aproveitou. Nas poucas chances que teve no período, finalizou mal e praticamente não deu trabalho para o goleiro Matheus Cunha.

FICHA TÉCNICA

Portuguesa x Flamengo



Data e Hora: 27/1/2024, às 18h10

Local: Arena das Dunas, no Rio Grande do Norte (RN)

Árbitro: Thiago da Silva Ludugério



Cartões amarelos: Diego Guerra e Leandrinho (POR) / Zé Welinton e Werton (FLA)

Cartões vermelhos: -

Gols: -

PORTUGUESA (Técnico: João Carlos Ângelo)

Dida; Ronaldo (Willian, 41'/2ºT), Diego Guerra, Rodolfo Filemon e Pará; Wellington Cézar, João Paulo (Copetti, 27'/2ºT), Anderson Rosa (Kayo, 41'/2ºT) e Romarinho; Nenê Bonilha (Leandrinho, Intervalo) e Breno (Elicley, 16'/2ºT).

FLAMENGO (Técnico: Mario Jorge)

Matheus Cunha; Matheuzinho (Santiago Ocampos, 22'/2ºT), Pablo (Iago, 25'/2ºT), Diegão e Zé Welinton; Thiago Maia (Welinton, 22'/2ºT), Evertton Araújo e Rayan Lucas; Lorran, Petterson (Wallace Yan, 42'/2ºT) e Werton (Lucyan, 42'/2ºT).