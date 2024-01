Show de João Pedro colocou o Brighton nas oitavas de final - Divulgação / Brighton

Publicado 27/01/2024 15:11

Inglaterra - Cria do Fluminense, João Pedro marcou um hat-trick na vitória do Brighton sobre o Sheffield United neste sábado (27). A equipe inglesa goleou por 5 a 2 e avançou para as oitavas de final da Copa da Inglaterra. Foi a primeira vez que o brasileiro mandou a bola para as redes três vezes na mesma partida com a camisa do clube inglês.

Os dois primeiros gols do atacante foram de pênalti, aos 29 minutos do primeiro tempo e no começo da segunda etapa. Aos 22, marcou seu terceiro, em chute colocado da entrada da grande área.

Buonanotte e Welbeck também marcaram pelo Brighton. Hamer e Osula foram os responsáveis por mandarem a bola para as redes pelo Sheffield United no duelo.

Agora, a equipe de João Pedro aguarda o sorteio, que será realizado neste domingo (30), para saber quem será o adversário nas oitavas de final do torneio. Os confrontos serão disputados durante a semana do dia 26 de fevereiro.