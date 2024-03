Gabigol - Marcelo Cortes / CRF

GabigolMarcelo Cortes / CRF

Publicado 08/03/2024 16:25 | Atualizado 08/03/2024 17:17

Rio - Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 8, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, atualizou a situação da renovação com Gabigol. O atacante, vale lembrar, tem contrato até o fim do ano e pode assinar um pré-contrato no segundo semestre. Nesse sentido, o dirigente garantiu que a situação será resolvida "na hora certa".

"Em relação à pergunta da renovação, mais uma vez posso te afirmar que a situação dele vai ser resolvida na hora certa, na hora mais adequada. Podem ter certeza que isso, em breve, vai ser resolvido, de uma maneira ou de outra", disse Braz.

Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo Gilvan de Souza/Flamengo

Outro tema na coletiva envolvendo Gabigol foi sobre como está a relação do atleta dentro do Flamengo. Braz, então, elogiou o jogador e destacou a relação de respeito que há entre as partes.

"O Gabriel sempre teve uma boa relação com a comissão técnica, boa relação com a gente aqui. Em momentos pontuais, lógico que poderia ter uma situação ou outra, mas é um atleta que cumpre seus horários, que cumpre seus deveres. É um atleta que sempre vai ser respeitado por nós e também nos respeita muito. Não tem qualquer tipo de problema com o Gabriel aqui dentro", afirmou Braz.