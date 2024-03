Bia Haddad, tenista brasileira - AFP

Publicado 09/03/2024 15:17

A madrugada deste sábado contou com grandes atuações dos brasileiros no tênis. Beatriz Haddad Maia quebrou a sequência de eliminações precoces ao vencer a eslovaca Rever Sramkova, na estreia do WTA 1000 de Indian Wells, por 2 sets a 0. Já Thiago Wild chegou à terceira fase do torneio, no masculino, ao bater o russo Karen Khachanov, 15º cabeça de chave, por 2 a 0. Nas duplas, Luisa Stéfani e a holandesa Demi Schuurs venceram a romena Sorana Crista e a croata Donna Vekic também por 2 a 0.