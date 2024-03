Vini Jr. em ação pelo Real Madrid - Jose Jordan/AFP

Publicado 09/03/2024 10:41 | Atualizado 09/03/2024 10:42

O treinador Carlo Ancelotti saiu em defesa de Vini Jr em entrevista coletiva concedida neste sábado (9). O comandante do Real Madrid afirmou que nunca viu nenhum jogador ser tão perseguido como ele e cobrou que as pessoas tenham uma mudança de atitude sobre o brasileiro.

"Eu busquei na minha memória e nunca vi um jogador tão perseguido como ele. Vini recebe chutes, é vaiado, insultado... O que ele pode fazer? Responde com gols e assistências. Todo mundo deve mudar a atitude com o Vinicius. Nunca aconteceu com um jogador de grande talento passar por tudo isso", afirmou Ancelotti.

"Em Vallecas (partida contra o Rayo Vallecano em 18 de fevereiro), Vini levou um golpe de caratê na cabeça e o adversário nem amarelo levou. Se ele dá um empurrão, como aconteceu contra o Leipzig, pedem até vermelho", complementou.

Vini Jr vem se envolvendo em polêmicas nos últimos jogos. Contra o Valencia, ele retornou ao estádio onde foi vítima de racismo e foi o principal alvo da torcida, sendo, inclusive, ofendido racialmente novamente . Apesar disso, fez dois gols e liderou o Real Madrid no empate contra os "Morcegos".

Na partida seguinte, contra o RB Leipzig, pela Liga dos Campeões, o brasileiro se envolveu em um entrevero com o zagueiro Orbán, e chegou a pressionar o pescoço do defensor. Tal atitude foi muito criticada, inclusive por ídolos do Real Madrid.

Apesar disso, Vini Jr continua se mantendo como uma das principais estrelas do Real Madrid. O brasileiro tem 15 gols e seis assistências feitas em 26 jogos, sendo o vice-artilheiro dos "Merengues" na temporada, atrás apenas de Jude Bellingham, que tem 20 tentos feitos.