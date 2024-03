Vini Jr. marcou duas vezes no empate do Real Madrid com o Valencia, no Mestalla - Jose Jordan/AFP

Vini Jr. marcou duas vezes no empate do Real Madrid com o Valencia, no MestallaJose Jordan/AFP

Publicado 05/03/2024 15:55

disse estar sofrendo ameaças pelas redes sociais. Ao "ge", ela contou que recebeu diversas mensagens xenofóbicas e uma delas dizia que, caso ela volte ao Mestalla, sofrerá consequências graves. Rio - A brasileira Anna Anjos, responsável por filmar uma criança chamando Vini Jr de macaco durante o jogo entre Valência e Real Madrid, no último domingo (3), no Estádio Mestalla Ao "ge", ela contou que recebeu diversas mensagens xenofóbicas e

"Estou recebendo inúmeros comentários xenofóbicos nas redes sociais e inúmeras ameaças. Mas tudo bem, porque o intuito era que a La Liga investigasse o que estava acontecendo. Agora eu espero que atitudes sejam tomadas e que essas pessoas, que foram racistas, recebam a punição devida", contou Anna.

"Tive uma experiência horrorosa. Desde que cheguei ao estádio presenciei inúmeros insultos racistas contra o Vini Jr. Muitas pessoas chamavam ele de macaco desde o início do jogo. Em uma cobrança de falta, toda a zona onde eu estava no estádio fez um coro para ofendê-lo, chamando de "mono" [macaco, em espanhol]", completou.

Segundo Anna, quando a mãe do menino reparou que eles estavam sendo filmados, tentou impedir que ela continuasse registrando as imagens.

"Eu estava sozinha. Foi assustador. Policiais vieram falar comigo para perguntar o que estava acontecendo e me falaram que era o ambiente, que era para eu me comportar", relatou a brasileira.