Vini Jr comemorou o primeiro dos dois gols sobre o Valencia com os punhos cerrados, símbolo da luta antirracista - Jose Jordan / AFP

Vini Jr comemorou o primeiro dos dois gols sobre o Valencia com os punhos cerrados, símbolo da luta antirracistaJose Jordan / AFP

Publicado 04/03/2024 11:40

Espanha - A LaLiga investiga mais um caso de racismo contra Vini Jr na Espanha. Um menino, torcedor do Valencia, chamou o brasileiro de macaco no último sábado (2), no Mestalla, onde o Real Madrid empatou com o time da casa em 2 a 2

De acordo com o portal 'The Athletic', as imagens divulgadas pela brasileira Anna Anjos, que flagrou o crime, estão sendo analisadas pela LaLiga. No momento da gravação, a mãe do menino percebe e ainda tenta impedir a filmagem.

A torcedora reforçou que os ataques racistas ocorreram durante todo o duelo , em entrevista à ESPN. Segundo ela, a mãe amenizava, dizendo que não se tratava de uma ofensa.

O confronto ainda marcou o retorno de Vini Jr ao Mestalla, onde ele sofreu o maior ataque racista desde que chegou à Espanha.

Durante a partida, o camisa 7 foi alvo de vaias e provocações. Em campo, respondeu com os dois gols para empatar a partida e garantir um ponto para o Real Madrid. No primeiro, comemorou com o punho cerrado, símbolo antirracista. Já no segundo, vibrou muito, bateu no peito e disse: "Eu estou aqui".