Manchester City conquistou a Liga dos Campeões 2022/2023 - AFP

Manchester City conquistou a Liga dos Campeões 2022/2023AFP

Publicado 05/03/2024 15:31

Inglaterra - Através de suas redes sociais, o Manchester City divulgou o lançamento de uma série sobre a tríplice coroa conquistada pelo clube na última temporada. A produção sairá exclusivamente na plataforma de streaming Netflix, no dia 2 de abril.

Dividida em seis partes, a série será no estilo documental e contará passo a passo do caminho dos Citzens, desde a chegada de Erling Haaland e a pré-temporada nos Estados Unidos até os títulos da Champions League, Copa da Inglaterra e Premier League no ano de 2023.

“Vencer a Tríplice Coroa foi um momento verdadeiramente especial para este clube e para cada pessoa envolvida, desde nossos jogadores, nossos treinadores e nossa equipe de bastidores, trabalharam arduamente todos os dias para alcançar o que fizemos.”, disse Pep Guardiola, que completou:



"Estou muito orgulhoso por continuarmos a lutar pelo nosso sucesso, pelo próximo troféu, pelo próximo jogo. Sempre nos lembraremos desse momento incrível e espero que nossos fãs o façam ao assistir esta nova série.”

É a segunda vez que uma série documental do Manchester City será lançada. Em 2018, a Amazon lançou em seu streaming o "All or Nothing: Manchester City", que mostrou os bastidores do título da Premier League, onde a equipe comandada por Pep Guardiola quebrou diversos recordes do Campeonato Inglês com a sua campanha histórica.