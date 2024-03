Estátua de Daniel Alves em Juazeiro, na Bahia, é motivo de protestos de moradores - Divulgação / Prefeitura de Juazeiro

Publicado 05/03/2024 14:46

Um vídeo que mostra uma mulher limpando a estátua do Daniel Alves, no último domingo, viralizou nas redes sociais. A obra, localizada na orla de Juazeiro, na Bahia, foi pichada com tinta por moradores no fim do mês de janeiro, após a condenação do lateral-direito por agressão sexual contra uma mulher de 23 anos no banheiro de uma boate, na Espanha, em 2022.