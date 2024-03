Nesta temporada, em 38 jogos, Rodrygo marcou 13 vezes e deu oito assistências - AFP

Publicado 05/03/2024 13:25

Espanha - A má fase de Rodrygo, do Real Madrid, foi assunto na coletiva do treinador Carlo Ancelotti nesta terça-feira (5). O brasileiro tem um gol e uma assistência nos últimos dez jogos pelo clube merengue. Mesmo assim, o técnico italiano reforçou que confia no atacante.

"Ele é bom pelo que contribui para a equipe, pelo que faz pela equipe. Se isso não nos preocupou antes, não vai nos preocupar agora", declarou Ancelotti.

Nesta temporada, Rodrygo marcou 13 vezes e deu oito assistências em 38 partidas. Na última rodada do Campeonato Espanhol, ele contribuiu com passe para o primeiro gol de Vini Jr no duelo.

Ancelotti ainda projetou o confronto de volta contra o RB Leipzig, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, nesta quarta-feira (6), às 17h (de Brasília). Na Alemanha, o clube merengue venceu por 1 a 0. "Acho que estamos preparados para mostrar melhorias. É muito perigoso nas transições. Rüdiger retorna. Somente uma partida completa nos fará vencer", ponderou o treinador.