Chuteira é símbolo da nova relação de Vini Jr com a Nike - Divulgação / Nike

Chuteira é símbolo da nova relação de Vini Jr com a NikeDivulgação / Nike

Publicado 05/03/2024 11:40 | Atualizado 05/03/2024 11:41

O brasileiro Vini Jr exibiu, nas redes sociais, a nova chuteira que usará no Real Madrid em parceria com a Nike. A peça tem uma cor que será utilizada somente pelo atacante, em símbolo do novo relacionamento entre a empresa e o jogador.

A relação entre as partes existe desde que Vini Jr tem 13 anos. Porém, no fim de 2022, ele tentou romper o contrato com a empresa após entender que não era valorizado o suficiente. O brasileiro, inclusive, não participou das campanhas da marca durante a Copa do Mundo no Catar e utilizou modelos antigos no Mundial.



Em uma partida do Real Madrid em fevereiro do ano passado, o conflito chegou ao ápice. Vini Jr entrou em campo usando chuteiras pretas, sem marcas. Na segunda etapa, jogou com um modelo da Nike.

Desde então, a relação mudou. A constante atuação do camisa 7 do Real Madrid contra o racismo, especialmente no episódio com o Valencia, em maio de 2023, alterou seu status. Ele, que tinha contrato até 2028 com a Nike, estendeu o vínculo até 2030 no fim do ano passado.

Vini Jr e Real Madrid voltam a campo nesta quarta-feira (6), às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o RB Leipzig. Na partida de ida, na Alemanha, o clube merengue venceu por 1 a 0.