No jogo de ida diante do clube espanhol, Mbappé marcou um dos gols do PSG na vitória por 2 a 0 - Miguel Medina / AFP

Publicado 05/03/2024 12:30

Espanha - O PSG teve recepção calorosa de fãs na Espanha, onde a equipe enfrentará o Real Sociedad, nesta terça-feira (6), às 17h (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. O craque francês Mbappé atendeu aos torcedores no aeroporto, mas evitou assinar cartaz com o escudo do Real Madrid.

Nas imagens do canal 'Movistar Plus+', é possível ver o momento em que o atacante percebe que vai autografar o cartaz, mas baixa a caneta a tempo (veja abaixo).

Mbappé já avisou ao PSG que deixará o clube ao fim de seu contrato, em junho deste ano. A imprensa espanhola crava que o atacante tem pré-contrato assinado com o Real Madrid, embora não tenha sido anunciado oficialmente.

O time parisiense ainda tenta receber algo pela transferência do francês. Segundo o jornal 'L'Equipe', o clube quer que ele repasse uma parte das luvas que receberá no acerto com o Real Madrid. O valor varia entre 100 e 150 milhões de euros.