Guardiola enxerga conquista da Liga dos Campeões cada vez mais difícil

Sob o comando de Guardiola, o City duela nesta quarta-feira (6), com o Copenhagen, pelas oitavas da Liga dos CampeõesAFP

Publicado 05/03/2024 14:15

Inglaterra - Um dos melhores treinadores do mundo e atual vencedor da Liga dos Campeões com o Manchester City, o espanhol Pep Guardiola crê que o nível da competição europeia está aumentando cada vez mais. Ele, inclusive, admitiu que quando comandava o Barcelona já pensava que o clube estaria nas semifinais do torneio.

"Está melhorando, ficando mais difícil. Sempre tive a sensação, quando estava no Barcelona nos primeiros anos, que 'ok, semifinal'. Agora alcançar a semifinal é muito difícil. Os times estão melhores, os técnicos também. No fim das contas, os melhores times avançam", ponderou o técnico, em entrevista coletiva.

Apesar disso, Guardiola garante que dá o mesmo valor aos títulos que ganhou por diferentes clubes. Pelo Barcelona, venceu a Liga dos Campeões duas vezes (2008/09 e 2010/11).



"Quando estava no Barcelona e no Bayern, toda vez era difícil. Não é dar como garantido. Ganhar títulos é difícil, por isso dou o mesmo crédito. Tem muito trabalho por trás", declarou.

Sob o comando do técnico espanhol, o Manchester City entra em campo nesta quarta-feira (6), às 17h (de Brasília), diante do Copenhagen, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. No duelo de ida, o time inglês venceu por 3 a 1, fora de casa.