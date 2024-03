Cícero Souza foi anunciado por Ednaldo Rodrigues (E) e Rodrigo Caetano na CBF - Divulgação/CBF

Cícero Souza foi anunciado por Ednaldo Rodrigues (E) e Rodrigo Caetano na CBFDivulgação/CBF

Publicado 05/03/2024 15:11 | Atualizado 05/03/2024 15:13

Rio - O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, apresentou nesta terça-feira (5) a contratação de Cícero Souza, de 49 anos, como novo Gerente Geral Técnico das Seleções Masculinas da entidade. O profissional estava no Palmeiras desde 2015 e foi liberado nos últimos dias.

"A CBF está fazendo também uma Seleção forte fora do gramado. A CBF conhece o trabalho do Cícero. Por todos os clubes que passou, demonstrou muita dignidade, empenho e dedicação. Tenho absoluta certeza que na seleção brasileira ele vai traduzir tudo isso que representou nos clubes", disse Ednaldo.

Cícero foi indicação forte de Rodrigo Caetano, outro recém-chegado à entidade como Coordenador Executivo Geral das Seleções Masculinas. O novo contratado celebrou a oportunidade.

"Muito feliz com a oportunidade de servir à casa-mãe do futebol brasileiro. Já me vejo muito envolvido com as áreas de atuação internas, trabalhando muito com a construção de processos, com análise de desempenho, com a área de saúde e a comissão técnica e interligando muito o futebol com os demais departamentos da CBF, como o Jurídico, a Comunicação e o Marketing", contou Cícero Souza.

Além de Palmeiras e Bahia, como Gerente de Futebol, Cícero acumula passagens por Grêmio, Sport e Criciúma, como Diretor Executivo. Ele também foi presidente por dois mandatos da Associação Brasileira de Executivos de Futebol (ABEX).