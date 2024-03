Enzo Fittipaldi venceu o GP da Arábia Saudita na Fórmula 2 - Divulgação/Fórmula 2

Enzo Fittipaldi venceu o GP da Arábia Saudita na Fórmula 2Divulgação/Fórmula 2

Publicado 09/03/2024 19:00

Rio - Enzo Fittipaldi brilhou em Jeddah, na Arábia Saudita. O piloto brasileiro, neto do bicampeão mundial Emerson Fittipaldi, venceu a segunda etapa da Fórmula 2. O jovem se emocionou durante o hino nacional e dedicou a vitória ao tio-avô Wilson Fittipaldi, o pioneiro da família no automobilismo, que faleceu no dia 23 de fevereiro, aos 80 anos.

A primeira vitória de Enzo Fittipaldi na temporada de 2024 acontece numa pista onde sofreu um grave acidente em 2021. Na largada, o brasileiro acertou em cheio um carro à frente, que apresentou falha mecânica e não andou. Enzo ficou hospitalizado durante algumas semanas. Foi a segunda vitória de Enzo na Fórmula 2. No ano passado, ele venceu o GP da Bélgica.

Enzo Fittipaldi é piloto do programa de desenvolvimento da Red Bull. No ano passado, ele foi o oitavo colocado da Fórmula 2, pela Charouz Racing System. Atualmente, o brasileiro corre com carro da Rodin Carlin, antiga Carlin Motorsport. O jovem piloto da família Fittipaldi é irmão de Pietro Fittipaldi, reserva da equipe Haas na Fórmula 1.