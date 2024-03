Wilton Pereira Sampaio em ação - Cesar Greco / Palmeiras

Wilton Pereira Sampaio em açãoCesar Greco / Palmeiras

Publicado 08/03/2024 21:54

Arábia Saudita - Cristiano Ronaldo ironizou uma marcação de pênalti do árbitro Wilton Pereira Sampaio na vitória do Al-Hilal sobre Al-Riyadh por 3 a 1, nesta sexta-feira, 8, em jogo do Campeonato Saudita. Um perfil no Instagram postou o lance nas redes sociais, e Cristiano Ronaldo comentou com emoticons de risos. Confira abaixo:

Cristiano Ronaldo ri de pênalti marcado para Al-Hilal em jogo do Campeonato Saudita Foto: Reprodução/Instagram

O lance em questão aconteceu durante o segundo tempo. Após um cruzamento na área, Mitrovic tentou a finalização. Já o defensor do Riyadh tentou fazer o corte.

Wilton Pereira Sampaio viu falta no lance e, consequentemente, assinalou a penalidade. Rubén Neves foi para a cobrança e deixou tudo igual no marcador. Mais tarde, o Hilal construiria a virada e sairia de campo com a vitória.

Vale ressaltar que este foi um dos quatro pênaltis que Wilton assinalou na partida. O primeiro foi anulado pelo VAR por impedimento no lance. O segundo foi marcado após revisão no VAR e desperdiçado por Mitrovic. O terceiro, que gerou o comentário de irônico de Cristiano Ronaldo, foi convertido por Rubén Neves. O quarto também foi convertido, dessa vez por Mitrovic.

Além disso, o Hilal se isolou ainda mais na liderança do Campeonato Saudita, com 65 pontos. Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, soma 53 e aparece na segunda colocação.