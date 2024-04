Relógios de Schumacher vão a leilão. À direita, está o Platinum Vagabondage 1, o mais bem avaliado da coleção - Divulgação / Christie's Auction House

Publicado 17/04/2024 16:43

Oito relógios que pertencem a Michael Schumacher vão a leilão em 13 de maio, na Suíça. O conjunto de itens está avaliado em quatro milhões de dólares (cerca de R$ 20,9 milhões).



O relógio mais bem avaliado é o que representa as sete conquistas de Fórmula 1 do ex-piloto alemão, que recebeu de presente do ex-chefe da Ferrari Jean Todt. O Platinum Vagabondage 1 tem a imagem do capacete utilizado pelo heptacampeão, assim como o símbolo da escuderia italiana.



A peça rara está avaliada entre 1,2 e 2,2 milhões de dólares (entre R$ 6,2 e 11,5 milhões), segundo a casa responsável pelo leilão, Christie's Auction House.



Entre os oito relógios há outro presenteado por Jean Todt, este no natal de 2003, quando Schumacher havia acabado de conquistar o quinto título, igualando a marca de Juan Manuel Fangio. o Audemars Piguet está avaliado em 170 e 280 mil dólares (entre R$ 890 mil e R$ 1,4 milhões).



O alto valor no conjunto de peças também deve-se à situação de Schumacher, que sofreu grave acidente nos alpes franceses em 29 de dezembro de 2013, ao bater com a cabeça em uma pedra. Desde então, seu estado de saúde não é divulgado pela família, que alega privacidade ao ex-piloto alemão, que nunca mais foi visto.