Kyllian Mbappé - AFP

Kyllian MbappéAFP

Publicado 17/04/2024 15:20

Rio - Autor de dois gols na vitória do PSG por 4 a 1 sobre o Barcelona pelas quartas de finais da Liga dos Campeões, Kyllian Mbappé, de 25 anos, tem tido seu nome dado como certo como reforço do Real Madrid no ano que vem. O atacante ainda não anunciou oficialmente o seu estilo, mas após a classificação no Camp Nou, o francês citou o orgulho que tem em atuar pelo clube de Paris.

"Estou orgulhoso de estar aqui desde o primeiro dia. Não é porque há bons e maus momentos que meu orgulho diminui. O orgulho de jogar neste clube, de representar o clube da capital do meu país é algo especial para alguém como eu, que cresci na cidade. Claro que viver noites como esta como parisiense é ótimo, mas podemos mais e temos que manter a calma", afirmou.

Na semifinal, o PSG irá encarar o Borussia Dortmund. Com contrato até junho, Mbappé falou sobre a possibilidade de chegar a sua segunda final da Liga dos Campeões. Na primeira, o clube francês perdeu para o Bayern em 2020.

"É claro que é um sonho meu vencer com o Paris e hoje é mais um passo nesse sentido, contra uma grande equipe. Este momento é nosso e vamos tentar chegar à final em Wembley. Trabalhamos seis dias entre esses dois jogos para preparar para este jogo. Fizemos um grande jogo em equipe, com a comissão técnica e com todos. Trabalhamos com a ideia de que venceríamos aqui e certamente é um grande dia para o clube", disse.