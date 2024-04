Disputa pelo Setor Sul do Maracanã impediu acordo entre Fluminense e Vasco - Leandro Amorim / Vasco

Disputa pelo Setor Sul do Maracanã impediu acordo entre Fluminense e VascoLeandro Amorim / Vasco

Publicado 17/04/2024 13:44

Rio - Os clássicos entre Fluminense e Vasco no Campeonato Brasileiro não terão divisão igualitária da carga de ingressos. Segundo o "ge", os clubes negociaram um acordo por torcida mista nas partidas do primeiro e segundo turno da competição, mas uma exigência dos tricolores impediu um acerto entre as partes.

Na última semana, o Fluminense procurou o Vasco e propôs que os clássicos no Campeonato Brasileiro fossem disputados com torcida mista — ou seja, 50% da carga de ingressos para cada clube. Porém, o Flu colocou uma condição: que a torcida tricolor ficasse no Setor Sul.

A condição gerou uma divergência e impediu o acordo. Como permissionário do Maracanã, o Fluminense entende que tem direito a ficar com o setor, ocupado por sua torcida desde 2013, por questões de segurança. O Vasco, por sua vez, entende ser uma questão histórica.

O Vasco, então, considerou a proposta do Fluminense, mas com a condição de ficar com o Setor Sul quando tivesse o mando de campo no segundo turno do Brasileirão. O Tricolor não aceitou e, inclusive, informou ao Cruzmaltino que ficará com o setor no clássico do returno, caso seja realizado no Maracanã.

Sem acordo entre as partes, o clássico terá 90% da torcida do Fluminense, com o Vasco tendo direito a 10% de visitante, como acontece desde 2017 no Brasileirão. No returno, a situação inverte. Fluminense e Vasco se enfrentam no próximo sábado (20), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro.