Jenni Hermoso não se calou após sofrer assédio de presidente da federação espanhola, em 2023Reprodução / Instagram

Publicado 17/04/2024 12:17

A lista de 100 pessoas mais influentes do mundo, elaborada pela revista estadunidense 'Time', conta com cinco esportistas de cinco modalidades. A espanhola Jenni Hermoso é a única representante do futebol e ficou marcada por não ter se calado ao ser beijada à força pelo então presidente da federação espanhola, Luis Rubiales, após a conquista da Copa do Mundo feminina, em 2023.



Com a reação da jogadora, deu-se início uma grande repercussão contra o assédio no futebol feminino, o que resultou na suspensão do dirigente junto à Fifa , por três anos. Por isso, Hermoso entrou na lista como 'ícone'.

Além dela, o piloto de Fórmula 1 Max Verstappen, o o jogador de futebol americano Patrick Mahomes apareceram na lista de mais influentes do mundo como 'Titãs'. O holandês domina a principal categoria de automobilismo nos últimos três anos, enquanto o americano levou o Kansas Chief a quatro finais da NFL em cinco anos, conquistando três títulos como o melhor jogador do Super Bowl.



A também americana A'ja Wilson é outra classificada como 'Titã'. A jogadora de basquete pelo Las Vegas Aces foi campeã duas vezes da WNBA, assim como eleita a melhor jogadora



O outro esportista entre os 100 mais influentes é o jogador de rúgbi Siya Kolisi, capitão da África do Sul duas vezes campeã de Mundiais, em 2019 e 2023. O sul-africano entrou na categoria de "Inovadores" por ter criado uma fundação para ajudar no comate à covid-19, em 2020.