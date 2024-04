Diego Ribas lança segunda temporada do '10 & Faixa' - Matheus Gomes de Macedo

Publicado 17/04/2024 10:54

Rio - A segunda temporada do podcast “10 & Faixa” está lançada. Em evento para convidados no Rio de Janeiro, Diego Ribas oficializou a estreia dos novos episódios semanais do programa para a próxima segunda-feira, dia 22, recebendo novamente personalidades de diferentes segmentos, entre esporte, entretenimento, negócios, educação, entre outros.

Assim como na primeira edição, a nova temporada terá 16 episódios, desta vez gravados no Rio de Janeiro e em São Paulo. Mano Brown, Fernanda Gentil e o narrador Luís Roberto são alguns dos nomes com presença confirmada. Diego Ribas é o host e o idealizador do projeto, desenvolvido em conjunto com a agência ALOB Sports, com patrocínio de Genial Investimentos e G4 Educação, além de apoio da O-Live, Criare e Happy Eggs. Assim como na primeira edição, a nova temporada terá 16 episódios, desta vez gravados no Rio de Janeiro e em São Paulo. Mano Brown, Fernanda Gentil e o narrador Luís Roberto são alguns dos nomes com presença confirmada. Diego Ribas é o host e o idealizador do projeto, desenvolvido em conjunto com a agência ALOB Sports, com patrocínio de Genial Investimentos e G4 Educação, além de apoio da O-Live, Criare e Happy Eggs.

“É uma alegria imensa anunciar mais uma temporada do ’10 & Faixa’. Serão novas histórias, novos aprendizados, novas inspirações. Receberemos expoentes de diversos setores da sociedade para uma troca aberta de ideias e propósitos. É um enorme prazer receber pessoas tão especiais e poder servir ao público da melhor maneira, seja com conteúdo, com experiência ou com inspiração”, celebrou Diego Ribas. “É uma alegria imensa anunciar mais uma temporada do ’10 & Faixa’. Serão novas histórias, novos aprendizados, novas inspirações. Receberemos expoentes de diversos setores da sociedade para uma troca aberta de ideias e propósitos. É um enorme prazer receber pessoas tão especiais e poder servir ao público da melhor maneira, seja com conteúdo, com experiência ou com inspiração”, celebrou Diego Ribas.