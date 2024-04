Pedro Henrique - José Tramontin / Athletico-PR

Publicado 17/04/2024 10:50

Rio - De olho na contratação do zagueiro Pedro Henrique, de 28 anos, do Athletico-PR, o Botafogo terá concorrência pesada. De acordo com informações do portal "GE", o Atlético-MG, Bragantino e o Grêmio também monitoram e tem interesse em fechar com o defensor.

Pedro Henrique defende o Athletico-PR desde 2019 e já coleciona 173 jogos pelo clube. O zagueiro é um velho conhecido do torcedor carioca, já que ficou marcado pela expulsão no primeiro tempo da final da Libertadores contra o Flamengo, em 2022. Na ocasião, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0 e sagrou-se tricampeão.

A contratação de um zagueiro é vista como prioridade no Botafogo. O sistema defensivo tem sido uma grande dor de cabeça para o Botafogo em 2024. Com uma defesa praticamente nova, o Alvinegro sofreu 23 gols em 22 partidas na temporada.

Atualmente o clube carioca conta com Lucas Halter, Alexander Barboza, Bastos e Pablo como principais opções para o setor. No ano passado, a zaga alvinegra foi bastante elogiada durante o bom momento do Botafogo no primeiro turno. Porém, na derrocada que fez o clube perder o título e terminar a competição em quinto lugar, a dupla formada por Adryelson e Victor Cuesta recebeu muitas críticas. O brasileiro foi para o Lyon e o argentino para o Bahia.