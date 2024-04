Ronald Araújo foi expulso na derrota do Barcelona para o PSG na última terça (16) - Josep Lago / AFP

Publicado 17/04/2024 12:55

Espanha - O Barcelona foi eliminado da Liga dos Campeões na última terça-feira (16) ao ser derrotado pelo PSG, em casa, pelo placar de 4 a 1. Um dos principais episódios da goleada foi a expulsão do zagueiro Ronald Araújo aos 29 minutos, quando o clube catalão ainda vencia o jogo por 1 a 0. Uma das lideranças do elenco blaugrana, o meia İlkay Gündoğan revelou sua decepção com a eliminação e não livrou o defensor uruguaio da culpa pelo resultado.

"Estou decepcionado, muito decepcionado. Estávamos em uma boa posição, após nosso primeiro gol. Estava nas nossas mãos e nós entregamos ao PSG. Entregamos da forma mais fácil", afirmou Gündogan, após o término da partida.

"É difícil dizer, mas nestes momentos tão importantes você precisa estar seguro se vai disputar a bola. Não sei se ele toca na bola ou não... Eu prefiro conceder um gol ou permitir uma situação de um contra um. Não sei se ele chegaria à bola ou não, mas dê ao goleiro a oportunidade de defender, ou então dê o gol. Ficar com um jogador a menos tão cedo mata a partida", complementou o alemão, sobre o lance de expulsão de Araújo.

Gündogan também não poupou críticas ao time do Barcelona pelo gol marcado pelo meia Vitinha, que deixou o PSG na frente do placar agregado.

"Outro erro. Tem que sair e fechá-lo. Não pode deixá-lo chutar. Ele estava livre. Não é nada que não tenhamos treinado. O jogador mais próximo da bola tem que sair para fechar. Ninguém saiu e, se o fez, foi tarde", concluiu o alemão.

O Barcelona precisava apenas de um empate para se classificar para as semifinais da Liga dos Campeões, sabendo que havia vencido o jogo de ida, em Paris, por 3 a 2. O time catalão chegou a abrir o placar da partida de volta, com o brasileiro Raphinha, mas, após a expulsão de Araújo, levou a virada por 4 a 1 e se despediu da competição continental.