Endrick foi um dos principais destaques da Seleção nos amistosos contra Inglaterra e Espanha - Pierre-Philippe Marcou / AFP

Publicado 17/04/2024 13:34 | Atualizado 17/04/2024 13:36

Inglaterra - Endrick ganhou os holofotes do mundo após a última Data Fifa, quando marcou gols nas duas partidas da Seleção no período, contra Inglaterra Espanha. Companheiro do atacante na Seleção e ex-jogador do Flamengo, o meia Andreas Pereira enalteceu o jovem de 17 anos, e explicou o sucesso do atleta do Palmeiras, apesar da pouca idade.

Andreas Pereira on just how good Endrick is pic.twitter.com/XPbu80208X — FIVE (@FIVEUK) April 16, 2024

"Eu não sei a palavra em inglês, no Brasil nos falamos 'iluminado'. Sabe quando um monte de gente está prestes a nascer, e Deus fala: 'Esse é o cara'. No treinamento, se você acerta o travessão, a bola para no pé dele e 'boom', gol. Deu rebote, a bola para no pé dele e gol. Ele é incrível, sempre está no lugar certo, sempre querendo melhorar. Ele é um monstro", disse Andreas Pereira, em entrevista ao canal "Five", do ex-zagueiro Rio Ferdinand.

Andreas Pereira também se destacou nas duas partidas da Seleção na última Data Fifa. O meio-campista do Fulham entrou nos segundos tempos dos dois jogos, e teve um bom desempenho em ambos os duelos e foi elogiado pelos torcedores brasileiros.

Os próximos compromissos da seleção brasileira acontecerão nos dias 8 e 12 de junho, quando enfrentará o México e os Estados Unidos. Ambas as partidas ocorrerão em território estadunidense, e serão os últimos amistosos do Brasil antes do início de sua trajetória na Copa América, no dia 24 do mesmo mês.