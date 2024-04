Neymar com a taça do Paulistão - Raul Baretta/ Santos FC.

Neymar com a taça do PaulistãoRaul Baretta/ Santos FC.

Publicado 17/04/2024 15:50

Rio - O presidente do Santos, Marcelo Teixeira abordou a possibilidade de Neymar voltar ao Peixe nas próximas temporadas. O dirigente confirmou o interesse que o atacante, de 32 anos, defenda o clube paulista no ano que vem e citou a Copa do Mundo de 2026 como trunfo para tirá-lo do Al-Hilal.

"O Neymar tem uma relação com o Santos profissional, afetiva. Tem contrato em vigência. Compromissos profissionais. Nós estamos acompanhando e lógico, quando tivermos essa decisão, estaremos em diálogo com seu pai, clube, na tentativa de formalizarmos o projeto para quando o Neymar decidir pelo retorno. Aí sim, compreender de que forma o clube abrirá as portas para o Neymar para que ele desenvolva o seu futebol. Acho que para o Neymar se preparar melhor para a Copa nada melhor do que estar na sua casa, seu ambiente, com o amor do torcedor santista", afirmou em entrevista ao portal "UOL".

Neymar tem contrato com a equipe saudita até o ano que vem. A ideia é que o atacante retorne para o Peixe antes do fim do vínculo, porém, o mandatário acredita que o foco principal deva ser realmente a Copa do Mundo.

"Não é que não tenha estrutura e tudo de melhor na Arábia. Mas digo em termos psicológicos e afetivos, é um grande ganho. A preparação lá será tão boa quanto aqui. Eu digo no lado psicológico. Acho que isso, conhecendo como conheço o Neymar, poderia ser uma elevação da sua autoestima para chegar forte na Copa", disse.