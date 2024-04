Artur Jorge conquistou a primeira vitória no comando do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 19/04/2024 00:38 | Atualizado 19/04/2024 00:42

A primeira vitória na terceira partida no comando do Botafogo foi motivo de celebração para o técnico Artur Jorge, que deixou claro que o desempenho da equipe no 1 a 0 sobre o Atlético-GO está longe do que deseja. O treinador português, mas mesmo assim ficou satisfeito com o resultado.

"A vitória é aquilo que fica. Primeiro jogo em casa, uma vitória, frente aos nossos torcedores, muito satisfeito pelos pontos conquistados, não tanto por aquilo que fizemos, porque tínhamos a sensação de que poderíamos e deveríamos ter feito muito melhor", analisou o treinador, que explicou o que não gostou:



"A equipe lutou muito, foi muito competente quando teve também que sofrer, mas diferente daquilo que queremos para esse Botafogo: uma equipe que possa ser menos sofredora e mais dominadora. Hoje não aconteceu isso, ficamos com os três pontos, com a sensação de que poderemos e devemos fazer melhor".



Além de melhorar o desempenho e o estilo de jogo, Artur Jorge ainda tem que lidar com a maratona de jogos e o desgaste físico. Foi pensando nos próximos jogos que ele deixou Tiquinho Soares no banco de reservas para descansar, o que não foi possível, já que o atacante entrou ainda no primeiro tempo, com a lesão de Matheus Nascimento.



"Temos que avaliar tudo aquilo que é o momento, o contexto. Vínhamos de dois jogos muito exigentes do ponto de vista físico, queríamos poupar mais o Tiquinho nesse jogo. E foi em total consonância com ele, porque conversamos antes, achamos que era melhor. Vamos ter domingo mais um jogo, depois Libertadores, Flamengo, uma sequência muito difícil", explicou o treinador.

Fim do jejum de 12 jogos sem vencer no Brasileirão

"Tivemos um bom desempenho ofensivo. Disse aos atletas: 'Hoje é dia de ganhar'. Ponto. Era importante para nós. Eu não sabia das estatísticas. Estamos na segunda rodada, vencemos em casa, muito importante, com desempenho que sabemos que não queremos".

Sobre o desempenho do Botafogo

"Sabemos que em outros jogos não vai ser o suficiente para ganhar. Teve um esforço para lutar, a equipe sofreu unida, em conjunto. São valores que estamos criando e serão importante no percurso. Há necessidade de termos um elenco capaz, com energia renovável com uma ou outra alteração. Este tem que ser nosso porto seguro. Jogar aqui (no Nilton Santos) tem que ser porto seguro. Tem que ter controle das emoções. Poderíamos ter feito o segundo gol com o Junior. Ficamos muito perto em termos de resultado o que fez com que a equipe se unisse, se defendesse. Queremos consistência enquanto equipe e enquanto elenco".