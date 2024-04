Gustavo Sauer está emprestado ao Rizespor, da Turquia - Divulgação / Rizespor

Gustavo Sauer está emprestado ao Rizespor, da TurquiaDivulgação / Rizespor

Publicado 19/04/2024 12:49

Turquia - O meia Gustavo Sauer está passando seus últimos dias emprestado pelo Botafogo ao Rizespor, da Turquia, que está em quinto lugar no campeonato local e briga por uma vaga para a Conference League. Apesar de ter contrato com o Alvinegro até o final de 2025, o jogador de 30 anos deixou seu futuro no clube em aberto.

"Primeiro quero terminar da melhor forma possível aqui na Turquia e depois ver o que vai acontecer com referência ao Botafogo. Se chegar proposta que faça sentido para o clube e para mim, teremos que analisar em conjunto e tomar decisões. Acho que um passo de cada vez, sem queimar etapas, para que no final todos possam estar de acordo com as decisões", iniciou Sauer, em entrevista ao site "oGol".

Gustavo Sauer reveza entre a titularidade e o banco de reservas do Rizespor, tendo disputado 29 jogos (16 como titular) e feito um gol e uma assistência. Seu contrato de empréstimo com o clube turco se encerra no final da temporada europeia, em junho.

O meia de 30 anos também refletiu sobre sua passagem no Botafogo. Sauer lamentou a séria lesão que sofreu no tornozelo esquerdo em 2022, mas também afirmou que sempre assiste aos jogos do Alvinegro quando está disponível.

"Assisto a todos os jogos possíveis. Continuo a me comunicar com meus companheiros e alguns do staff do clube. Sou jogador do Botafogo, tenho contrato, acredito que fiz um bom trabalho no tempo que estive ao serviço do clube", disse Sauer.



"Infelizmente, tive um pouco de azar com a lesão que tive, as infecções após a lesão, enfim. Depois, voltar num elenco que estava jogando num nível altíssimo, jogadores de grande qualidade, não é fácil. Mas dentro do possível tentei ajudar e penso que mostrei algo. Não foi tanto como gostaria, mas entendo que o momento estava melhor para outros e respeitei sempre as decisões. Futebol é isso mesmo", concluiu.

Gustavo Sauer chegou ao Botafogo em 2022, quando foi comprado do Boavista, de Portugal, por R$ 10 milhões. Desde então, ele disputou 38 jogos com a camisa alvinegra, marcou sete gols e deu quatro assistências.