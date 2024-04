Flamengo desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira (25) - Reprodução / X

Rio - O Flamengo desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira (25) após a derrota diante do Bolívar , na altitude de La Paz, na Bolívia, pela 3ª rodada da fase de grupos da Libertadores. O Rubro-Negro chegou no aeroporto do Galeão por volta das 6h30 sem a presença de torcedores e nenhum jogador ou membro da comissão técnica e diretoria deram entrevista.

Com a derrota, o Flamengo perdeu a invencibilidade na temporada. O Rubro-Negro se manteve no segundo lugar do Grupo E com quatro pontos e viu o Bolívar disparar na liderança com nove. Além disso, o time comandado pelo técnico Tite ainda pode terminar a rodada fora da zona de classificação às oitavas de final em caso de vitória do Millonarios sobre o Palestino por dois gols de diferença.

O Flamengo ficou em desvantagem logo no primeiro minuto de jogo, mas conseguiu reagir rapidamente e chegou ao empate três minutos depois. O Rubro-Negro sustentou o empate até os 17 minutos do segundo tempo, quando sofreu o desempate. A partir disso, faltou ar para correr atrás do placar. A altitude foi criticada pelo atacante Bruno Henrique

O Flamengo volta a campo no próximo domingo (28), às 11h (de Brasília), contra o Botafogo, no Maracanã, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro é o vice-líder da competição com sete pontos, enquanto o Alvinegro é o terceiro colocado, com seis.