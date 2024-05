Cebolinha, Werton e Cleiton durante atividade em Atibaia - Marcelo Cortes /CRF

Cebolinha, Werton e Cleiton durante atividade em AtibaiaMarcelo Cortes /CRF

Publicado 04/05/2024 17:31

Atibaia - Desfalques do Flamengo na partida contra o Red Bull Bragantino, neste sábado (4), às 18h30 (de Brasília), Arrascaeta e Everton Cebolinha seguem trabalhando para retornarem contra o Palestino, na terça (7), pela Libertadores. Nesta manhã, a dupla fez atividades na academia e no campo em Atibaia, onde a delegação rubro-negra está concentrada.

Na manhã deste sábado (04), em Atibaia, os atletas Everton Cebolinha, Arrascaeta, Werton, Cleiton e Dyogo Alves realizaram atividades na academia e no campo, antes da partida diante do RB Bragantino. #VamosFlamengo #CRF



: Marcelo Cortes /CRF pic.twitter.com/nHbW7D495v — Flamengo (@Flamengo) May 4, 2024 Além de Arrascaeta e Cebolinha, os garotos Werton, Cleiton e Dyogo Alves também participaram do trabalho. Eles não serão relacionados para o duelo contra o Massa Bruta, no Nabi Abi Chedid.

Arrascaeta e Cebolinha viajaram com o Flamengo. Após o duelo em Bragança Paulista, o Rubro-Negro seguirá direto para o Chile, onde a expectativa é que os jogadores estejam à disposição contra o Palestino. Mesmo sabendo que não enfrentariam o Bragantino,Após o duelo em Bragança Paulista, o Rubro-Negro seguirá direto para o Chile, onde

Cebolinha desfalcou o Flamengo nas últimas partidas por conta de uma lesão na panturrilha, mas já iniciou a transição para o gramado. Já Arrascaeta ainda está em processo de recuperação da lesão na coxa direita, mas deve se recuperar a tempo.



Com isso, se não houver nenhum imprevisto, o único desfalque para Tite contra o Palestino deve ser Erick Pulgar. O chileno ainda trata uma lesão no tornozelo esquerdo e não viajou com a delegação.



O Flamengo precisa de uma vitória no Chile para continuar sonhando com a liderança do Grupo E da Libertadores. Restando três rodadas, o Rubro-Negro é o segundo colocado, com quatro pontos, cinco a menos do que o líder Bolívar, que tem nove.