Publicado 19/12/2023 11:00

Rio - O treinador do Manchester City, Pep Guardiola, de 52 anos, se mostrou preocupado com o novo modelo do Mundial de Clubes da Fifa que irá iniciar em 2025. A competição terá 32 equipes, será chamada Copa do Mundo de Clubes, e irá durar um mês. O espanhol citou o calendário apertado como um dos problemas para a realização do torneio.

"Não sou contra novas competições, sou contra o pouco tempo para recuperação (dos jogadores), ano após ano. É disso que eu reclamo todo o tempo. É legal ter jogo a cada três, cinco, sete dias, mas quando acaba a temporada, precisamos de tempo para começar de novo", disse.

Apesar das declarações, Guardiola elogiou a iniciativa da entidade em promover a competição. Por ter sido campeão da Liga dos Campeões da temporada europeia passada, o City está classificado para o torneio.

"A Fifa tomou uma decisão que todos os clubes apoiam. Vamos viajar para os Estados Unidos (sede da edição inaugural), espero que com nossas famílias, e jogar a Copa do Mundo de Clubes lá. A Fifa decidiu expandir, é o mesmo que acontece com a Copa do Mundo (de seleções). Temos que nos adaptar", afirmou.