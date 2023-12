Eduardo - Arthur Barreto/Botafogo

Publicado 19/12/2023 10:30

Rio - Na lista de interesse de clubes da Série A e também de equipes árabes, o meia Eduardo, de 33 anos, está nos planos do Botafogo. De acordo com informações do portal "GE", o administrador do futebol alvinegro, John Textor, e o treinador Tiago Nunes desejam a continuidade do veterano no ano que vem.

Apesar da queda de rendimento de Eduardo na reta final do Brasileiro a avaliação foi de que o jogador sentiu a parte física por não ter um substituto no elenco alvinegro. A possibilidade de contratações para o setor vem sendo avaliada para 2024.

O veterano chegou ao Botafogo no meio do ano passado e tem contrato até o fim de 2024. Eduardo foi um dos principais destaques do Alvinegro no primeiro turno do Brasileiro. Na temporada atual, o jogador entrou em campo em 49 jogos, fez 12 gols e deu sete assistências.